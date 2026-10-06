El estado de salud de Agustín Módica tras un golpe que encendió las alarmas en Gimnasia y Esgrima

Agustín Módica sufrió un choque de cabezas durante el partido que Gimnasia y Esgrima perdió con Estudiantes (3-0), en La Plata, y generó preocupación sobre todo en los hinchas blanquinegros.
Agustín Módica sufrió un choque de cabezas durante el partido que Gimnasia y Esgrima perdió con Estudiantes, en La Plata, y generó preocupación
Agustín Módica sufrió un choque de cabezas durante el partido que Gimnasia y Esgrima perdió con Estudiantes (3-0), en La Plata, y generó preocupación sobre todo en los hinchas blanquinegros.
A los 30' del segundo tiempo Módica cabeceó el balón en su área y tuvo un choque de cabezas con Guido Carrillo por el cual debió ser atendido y luego remplazado, visiblemente mareado, por Valentino Simoni.
Una vez terminado el encuentro el Lobo informó oficialmente que el goleador "presentó un traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para realizar estudios por imágenes y descartar posibles complicaciones".
Tras permanecer "bajo evaluación médica" en las primera horas de este martes la información es que el delantero tuvo una evolución favorable, regresó al hotel junto al resto de la delegación mensana y por la tarde regresará a Mendoza.
Salvo novedades en contrario Módica podrá estar en el próximo partido de Gimnasia y Esgrima, por la fecha 12 del Torneo Clausura, que será el lunes 12 de octubre a las 18.30 ante Newell's Old Boys, en el estadio Víctor Legrotaglie.
Con la derrota en La Plata, y faltando 5 fechas, el Lobo quedó 7mo en la Zona A del Torneo Clausura, en zona de clasificación a los playoffs, con 17 puntos que lo igualan a Lanús (5to), Newell's (6to) e Independiente (8vo) y lo mantienen con 4 puntos sobre Estudiantes (9n) y Unión (10mo).
En la tabla anual, donde Gimnasia y Esgrima aspira a entrar en la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Darío Franco ocupa el puesto 16 con 36 puntos, a 8 de Gimnasia La Plata que hoy es el último que se estaría clasificando al certamen continental.