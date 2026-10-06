El estado de salud de Agustín Módica tras un golpe que encendió las alarmas en Gimnasia y Esgrima

Tras permanecer "bajo evaluación médica" en las primera horas de este martes la información es que el delantero tuvo una evolución favorable, regresó al hotel junto al resto de la delegación mensana y por la tarde regresará a Mendoza.

DEL CHOQUE DE CABEZAS AL CASI GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA: Guido Carrillo y Agustín Módica se dieron un golpe tremendo, Yael Falcón Pérez no paró el partido el el Lobo Mendocino estuvo a punto de convertir. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/IZEJmwPA0u — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2026

Salvo novedades en contrario Módica podrá estar en el próximo partido de Gimnasia y Esgrima, por la fecha 12 del Torneo Clausura, que será el lunes 12 de octubre a las 18.30 ante Newell's Old Boys, en el estadio Víctor Legrotaglie.

Cómo quedó Gimnasia y Esgrima en el Clausura y en la tabla anual

Con la derrota en La Plata, y faltando 5 fechas, el Lobo quedó 7mo en la Zona A del Torneo Clausura, en zona de clasificación a los playoffs, con 17 puntos que lo igualan a Lanús (5to), Newell's (6to) e Independiente (8vo) y lo mantienen con 4 puntos sobre Estudiantes (9n) y Unión (10mo).

En la tabla anual, donde Gimnasia y Esgrima aspira a entrar en la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Darío Franco ocupa el puesto 16 con 36 puntos, a 8 de Gimnasia La Plata que hoy es el último que se estaría clasificando al certamen continental.