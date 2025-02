El director deportivo del Napoli explicó por qué se frustró el pase de Alejandro Garnacho al elenco italiano

Giovanni Manna, director deportivo del club italiano, explicó los motivos por los que la operación no se concretó. “Hicimos una oferta importante por Garnacho y estuvimos cerca, lo queríamos mucho”, señaló Manna sobre la expectativa de poder contar con el jugador en el Napoli.

Alejandro Garnacho.jpg Alejandro Garnacho estuvo cerca de llegar al Napoli.

“Él quería estar satisfecho económicamente y su pedido fue algo que en este momento no podíamos hacer. No quisimos hacerlo y tampoco me pareció correcto cuando hay un salario medio en el vestuario. No hubiera sido justo con los demás jugadores”, dijo Manna en nota con Here We Go.