Diego Tonetto y el año soñado que vivió Independiente Rivadavia

Diego Tonetto se emociona cuando habla de este 2023 y reconoció: "La verdad que fue un año hermoso el que vivimos. Es algo que nunca vamos a olvidar, fueron momentos inolvidables. Se formó un gran grupo y conseguimos el objetivo más importante que era llegar a la primera división de la forma más linda que es salir campeón, es muy lindo volver a reencontrarse con algunos compañeros".

"Sería bueno poder sostener a todos el plantel, pero también es entendible si surgen ofertas para algún compañero para su progreso deportivo y económico. Como compañeros me gustaría que se quedaran todos, pero no es tan fácil", opinó el mediocampista.

Para Tonetto representa mucho defender los colores de la Lepra, esta es su segunda etapa en el club. "Es un honor tremendo defender la camiseta de Independiente Rivadavia. Mi contrato finaliza el 31 de diciembre, me genera una alegría y una satisfacción que José Spinelli me haya manifestado que quiere continué en el proyecto deportivo del club. Siempre soñé con este momento y siento que me lo merezco".

Sobre Rodolfo De Paoli

Diego Tonetto opinó sobre los primeros días de trabajo con el entrenador Rodolfo De Paoli y aseguró: "Estos primeros días que entrenamos le ha servido al entrenador y su cuerpo técnico para conocernos nosotros. El grueso de la pretemporada va ser cuando arranquemos el año que viene, siempre con ilusión y optimismo para encarar lo que viene en primera división".

Sobre el desafío de jugar en primera división, afirmó: "Es algo muy importante para el club y para cada uno de nosotros. Sigo disfrutando del ascenso que conseguimos. Ahora vamos a jugar el torneo más importante de nuestro fútbol".

