Diego Tonetto remarcó el carácter de Independiente Rivadavia en la remontada en la Liga Profesional

"Era importante sumar estos tres puntos de local. Habíamos conseguido una victoria linda y necesaria en Córdoba y hacía mucho que no ganábamos de visitante. Había que seguir en esa seguidilla y este equipo ya viene bien desde hace varias fechas. Hubo un cambio notorio desde el partido con San Lorenzo y es muy valorable. Todos pensaban que con la noticia de los descensos íbamos a relajarnos y no fue así", dijo el once de Independiente Rivadavia tras el triunfo por 2 a 1 sobre Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini.

Tonetto2.jpeg Diego Tonetto jugó un buen partido ante Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini. Nicolás Ríos/UNO.

En ese sentido, Tonetto remarcó la necesidad que tenía el equipo de revertir la anemia futbolística mostrada en buena parte de este 2024. "Fue un desafío para nosotros, tenemos orgullo y amor propio y queríamos revertir esto por nosotros y por toda la gente que viene bancando todo este año tan difícil desde lo futbolístico. Además queríamos acompañar el crecimiento del club que, desde lo institucional y estructural, viene haciendo las cosas muy bien y nosotros, desde adentro de la cancha, teníamos que acompañar y hoy creo que lo estamos haciendo", señaló.