Diego Ramírez llega a aportar experiencia al Deportivo Maipú

En Olimpo, Ramírez disputó un total de 89 partidos, marcó 10 goles y brindó 16 asistencias. Si bien no tiene experiencia en la Primera Nacional, el jugador consideró que puede sacar provecho de la diferencia entre ambas categorías. "No tengo experiencia de haber jugado en esta categoría pero sí lo que he visto que es un juego distinto al Federal A. Por ahí el Federal es muy físico, todo choque y demás; te encontrás con canchas que no están en buenas condiciones. Yo creo que este salto sirve para eso: aprovechar las canchas, aprovechar el juego y tratar de hacer lo mejor".

En ese sentido, sobre los motivos que lo trajeron al Cruzado, el mediocampista aseveró: "Siempre estuvo ese interés y está bueno estar un club donde está ese interés realmente. Convence también la provincia, los lugares, estar en esa comodidad, la tranquilidad, todo eso hizo decidirnos a venir a este lugar".

Diego Ramírez.webp La presentación de Diego Ramírez en el Deportivo Maipú.

Diego Ramírez jugó 114 partidos en el Federal A y, en su evaluación personal, el aporte que considera que puede darle al Deportivo Maipú se direcciona en distintas aristas: "La experiencia puede aportarse desde lo futbolístico, también desde fuera de la cancha porque no es solo estar adentro del campo sino también es lo que se deja afuera y creo que eso vale mucho. Después lo que voy a intentar es meterme, hacer una buena pretemporada para cuando el técnico disponga".

Sus charlas con Juan Manuel Sara han estado dirigidas hacia dónde quiere el entrenador que Ramírez vuelque su juego. "Hemos tenido varias charlas, siempre respecto al funcionamiento, al juego"

Finalmente, sobre su adaptación a Mendoza, el oriundo de Comandante Nicanor Otamendi aseguró: "Recién hace 10 días que estamos acá, estamos conociendo. Pero es hermoso, estamos bien".