Diego Mondino: "Estoy avergonzado por la expulsión infantil"

El defensor de Gimnasia y Esgrima, Diego Mondino, afirmó este miércoles en el programa Ovación 90 (se emite por Radio Nihuil) que "estoy avergonzado por la expulsión infantil y tengo mucha impotencia por el arbitraje de este muchacho (por Lucas Comesaña)".

Mondino (vio la roja en el cotejo del domingo pasado) se refirió a la actuación del juez en la derrota del Lobo 1 a 0 ante Defensores de Belgrano, un partido que tuvo un arbitraje polémico de Comesaña.

Luego expuso que "me genera bronca e impotencia por la manera que reaccioné".

"El penal (que no le habrían Cobrado al Lobo) causa bronca por la impotencia porque antes hubo otro, fueron dos manos claras que no sancionó. No lo insulté, sino le hice saber el tema de las jugadas -quizá en Adrogué ya había sido dudoso su arbitraje-, se enojó un poco y ahí me expulsó", añadió.

"No hicimos un mal partido como para por lo menos traernos un punto. Da impotencia porque en el gol de ellos hay faltas a Tomi (Marchiori) y a mí. Hay muchas cosas que resultaron raras, que no son excusas pero que llevaron a la derrota", enfatizó.

"El nivel de los arbitrajes es bajísimo en todos los torneos. Se te genera impotencia cuando vas a Buenos Aires y te tocan los mismos árbitros con los mismos rivales", remató.