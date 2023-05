Dibu Martínez y la intimidad de su atajada eterna ante Francia

►Te puede interesar: Dibu Martínez, en la mira de tres gigantes de la Premier League

dibu 1.jpg Dibu Martínez y su eterna atajada ante Francia en el Mundial Qatar 2022

"Yo sentía la tensión de mis centrales cuando nos habían empatado y la de todos. Es un momento que el equipo está muy dolido. Lo que más rescato, es estar calmo en el momento del impacto", reveló el arquero del Aston Villa de Inglaterra.

"No me fui corriendo de la desesperación o no me fui para atrás. Me quede donde me tenía que quedar. Eso es lo que más rescato mentalmente. Puedo atajar doscientas pelotas mejores, pero para mi esa va a ser la atajada de mi vida”, resumió el Dibu.

La palabra de Dibu Martínez

"Yo no dije no puedo creer lo que ataje . Lo que más pienso es en el silencio que había cuando la pelota estaba picando en el uno contra uno. El estadio era un 80% argentino y cuando la pelota le pasó a Otamendi, que no llegó a sacarla, y quedo uno contra uno, hubo un silencio de dos segundos. Cuando voy a dormir, que a veces todavía me cuesta, escucho ese silencio que había en el estadio. Yo recuerdo ese momento de pausa", contó el marplatense de 30 años.

La atajada histórica

Dibu Martínez quiere a Messi en el Aston Villa

El arquero del Aston Villa de Inglaterra Emiliano Dibu Martínez bromeó con la posibilidad de que Lionel Messi llegue al club británico una vez que se confirme su salida del Paris Saint Germain..

"Si lo silban yo lo traería al Villa. Venite acá, te cebamos mates y ahí sí le hago asados todos los fines de semana. A la gente le hago que haga banderitas y listo, la pasa bien", expresó el Dibu para una entrevista televisiva.

"Me corto el salario, hacemos todo lo posible", bromeó el arquero respecto del futuro incierto de Messi.