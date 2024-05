Dibu Martínez tiene objetivos claros en el Aston Villa y la Selección argentina

"Primero, yo quiero entrar a la Champions con el Aston Villa o ganar el título (Conference League), y después voy a ganar la Copa América", señaló en diálogo con ESPN.

En el mismo sentido, agregó: "No podemos saltar pasos. Nunca salté pasos. A mí me dio el privilegio y la estabilidad en el arco de la Selección por ganar la Copa América. Me hubiese gustado tener un poco más el arco en cero, pero me lo guardo para la Selección en la Copa América", dijo el marplatense.

La palabra de Dibu Martínez

El reconocimiento de Dibu Martínez a César Luis Menotti

Por otra parte, el arquero lamentó el fallecimiento de César Luis Menotti, el histórico entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en 1978.

"No lo conocí, no compartí nada con el Flaco, pero es una de las personas más queridas en el fútbol y en Argentina. Con Diego, eran dos referentes argentinos. Que se vayan es algo feo... Es la vida. Será recordado como un genio", sentenció.