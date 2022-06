Deportivo Maipú quiere volver al triunfo ante Chaco For Ever

Hace seis partidos que no gana, su último triunfo fue ante Guillermo Brown, en Madryn, donde ganó por la mínima diferencia. Fue el 24 de abril en la 12° fecha.

Juan Manuel Sara-.jpg El entrenador Juan Manuel Sara meterá cambios para jugar ante Chaco For Ever. Foto: Diario UNO

El entrenador Juan Manuel Sara no ha confirmado el equipo, pero metería tres cambios con respecto al equipo que empató ante el Verdinegro. Santiago Moyano, Leonel Pierce y Facundo Castelli serán titulares y saldrán Lucas Faggioli -quien acumuló cinco amarillas-, Agustín Manzur y Álvaro Veliez.

Concentrados Deportivo Maipú.JPG

Mientras que Chaco For Ever viene de perder ante Nueva Chicago por 1 a 0. El equipo dirigido por Daniel Cravero lleva dos derrotas consecutivas y hace dos partidos que no marca goles. El Negro se ubica 11°, con 24 unidades y está metido en el Reducido.

Probables formaciones:

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Yair Marín y Leandro Allende; Gaspar Triverio, Gonzalo Alarcón, Álvaro Cuello y Gonzalo Lucero; Nicolás Trecco y Martín Garnerone. DT: Daniel Cravero.

Deportivo Maipú: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Alejandro Cabral y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Leonel Pierce, Nicolás Del Priore y Luciano Herrera; Santiago González, Facundo Castelli y Damián De Hoyos. DT: Juan Manuel Sara.

Estadio: Juan Alberto García.

Árbitro: César Ceballo.

Hora: 15.30.