David Trezeguet contó qué le dijo Maradona cuando erró un penal en el Mundial 2006

“Yo soy el que erra el primer penal, mi idea era, ‘El Pelado (Fabien) Barthes uno va a atajar, por ahí hay una chance’. No sólo que no hubo una chance, tampoco hubo una foto porque se tiraba a lo contrario de donde iba la pelota, al cuarto penal dije, ‘Por favor por lo menos salí en la foto’", comenzó relatando el ex jugador de River.

