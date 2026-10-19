Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima de Mendoza
Torneo Clausura

Darío Franco analizó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Vélez: "Ahora tenemos que levantar la cabeza

Darío Franco, el entrenador de Gimnasia y Esgrima, se lamentó por la caída ante Vélez, como visitante y ya planifica el choque del viernes ante Platense, en el Víctor Legrotaglie

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, analizó la derrota con Vélez y ahora piensa en Platense.

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, analizó la derrota con Vélez y ahora piensa en Platense.

Axel Lloret / Diario UNO

Tras la derrota ante Vélez, Gimnasia y Esgrima se prepara para recibir a Platense, por la 14ta fecha del Torneo Clausura, en el partido que se disputará el próximo viernes desde las 18.30. El entrenador mensana, Darío Franco, analizó la caída en el estadio José Amalfitani y ya piensa en el compromiso ante el Calamar, el equipo conducido por Martín Palermo.

El Lobo se prepara para jugar ante el Calamar, el equipo de Martin Palermo.

El Lobo se prepara para jugar ante el Calamar, el equipo de Martin Palermo.

La palabra de Darío Franco

"Nos duele que el rival nos haya marcado un gol en los últimos minutos. Nosotros tuvimos alguna situaciones para anotar y no pudimos convertir. Es importante que el partido con Platense sea en unos días", aseguró el DT en la conferencia post derrota con Vélez.

"Ahora tenemos que levantar la cabeza y tenemos que dejar todo en el partido que tenemos como local, donde nos hemos hecho fuertes", agregó el DT.

Gimnasia y Esgrima a tres fechas del final de la fase regular se ubica sexto con 20 puntos y está clasificando al octogonal. Sobre esta situación, manifestó: "Hay que pensar en los tres partidos que quedan, seguimos dependiendo de nosotros para conseguir la clasificación".

Darío Franco se mantiene invicto como local

Desde la llegada del entrenador Darío Franco, el Lobo, como local, lleva nueve partidos sin perder, con 7 triunfos y 2 empates. En el partido con Vélez el DT cumplió una rueda al frente del equipo. El primer partido que dirigió fue el 3 abril, cuando Gimnasia y Esgrima le ganó a Vélez por 3 a 2, en el estadio Víctor Legrotaglie, por el Apertura.

La situación opuesta se da jugando como visitante, ya que viene de tres derrotas seguidas, y en este torneo solamente ganó dos partidos jugando fuera de Mendoza, ante Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente de Avellaneda y perdió cinco encuentros.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima en este Torneo Clausura

  • vs Platense (de local) - Viernes 23 de octubre, 18.30 horas - fecha 14
  • vs Lanús (V) - Domingo 1 de noviembre, 20.45 horas - fecha 15
  • vs Independiente Rivadavia (L), día y horario a confirmar

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas