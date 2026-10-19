Darío Franco analizó la derrota de Gimnasia y Esgrima ante Vélez: "Ahora tenemos que levantar la cabeza

Gimnasia y Esgrima a tres fechas del final de la fase regular se ubica sexto con 20 puntos y está clasificando al octogonal. Sobre esta situación, manifestó: "Hay que pensar en los tres partidos que quedan, seguimos dependiendo de nosotros para conseguir la clasificación".

Darío Franco se mantiene invicto como local

Desde la llegada del entrenador Darío Franco, el Lobo, como local, lleva nueve partidos sin perder, con 7 triunfos y 2 empates. En el partido con Vélez el DT cumplió una rueda al frente del equipo. El primer partido que dirigió fue el 3 abril, cuando Gimnasia y Esgrima le ganó a Vélez por 3 a 2, en el estadio Víctor Legrotaglie, por el Apertura.

La situación opuesta se da jugando como visitante, ya que viene de tres derrotas seguidas, y en este torneo solamente ganó dos partidos jugando fuera de Mendoza, ante Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente de Avellaneda y perdió cinco encuentros.

Lo que le queda a Gimnasia y Esgrima en este Torneo Clausura