Daniel Oldrá, muy triste, les pidió perdón a los hinchas de Godoy Cruz

Daniel Oldrá arrancó diciendo: "Me voy muy triste por no haber llegado a la final, teníamos mucha ilusión de poder jugarla. Le quiero agradecer a mis jugadores, la verdad es que me sacó el sombrero por ellos y por mi cuerpo técnico. A los hinchas de Godoy Cruz les pido disculpas porque no le pudimos darle la alegría de la final que tanto deseaban jugar".

Promovió juveniles

Le ganó a Boca, Independiente y San Lorenzo

Se clasificó a la Sudamericana

Llegó a semifinales de la Copa LPF

Aún puede acceder a la Libertadores



Excelente desempeño de Daniel Oldrá y de Godoy Cruz . pic.twitter.com/y8Pxkqgkrz — VarskySports (@VarskySports) December 9, 2023

El entrenador, que empezó como interino y después fue ratificado, afirmó: "Me genera mucha tristeza lo del hincha que hizo mucho esfuerzo para venir a este partido. Solamente les pedimos perdón por no poder jugar la final del fútbol argentino. Los jugadores dejaron todo y no se pudo dar, estuvimos muy cerca y se nos escapó".

Cuando le consultaron sobre su futuro, el Gato fue claro: “No he pensado nada, solamente pensaba en este partido y en llegar a la final. Después veremos que sucede con la dirigencia. Me he sentido muy respaldado por este grupo de jugadores".

El Gato tenía el sueño de ganar un título con el Tomba, el club de sus amores y estuvo a noventa minutos de jugar la final. El tiempo dirá respecto de su futuro, pero el Gato demostró una vez más su capacidad como entrenador.