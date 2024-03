Daniel Montagnino tuvo  un debut soñado en Gimnasia y Esgrima.

"Mis inicios fueron en las divisiones inferiores de Rive Plate, donde aprendí mucho. Belgrano de Córdoba me dejó muchas enseñanzas y crecí mucho. En Gimnasia y Esgrima me tocó jugar en la Liga, en un torneo muy duro", contó el golero.

Daniel Montagnino gimnasia y Esgrima tres.jpg Daniel Montagnino hizo las divisones inferiores en River Plate y también estuvo en Belgrano. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Daniel Montagnino pasó de ser el tercer arquero a ser titular. Sobre esta situación, admitió: "El jugador tiene que estar preparado para cuando le toque la oportunidad y no desproveché la posibilidad. Siempre entrené y de un día para otro me dijeron que existía la chance de jugar, la verdad que no me lo esperaba".

"Estoy preparado para atajar en Gimnasia y Esgrima, la continuidad es muy importante porque te genera mucha confianza". admitió Montagnino.