Damián De Hoyos es un jugador rendidor en el Deportivo Maipú

Damian de Hoyos Depotivo Maipú una.jpg De Hoyos cada vez que le tocó jugar, respondió con goles. Foto: gentileza Prensa Deportivo Maipú

Con respecto al empate ante San Martín de San Juan admitió: "Nos viene costando poder ganar un partido, teníamos que haber sumado los tres puntos de local, casi lo perdemos y rescatamos un empate que nos sirve para seguir sumando. Ahora ya estamos metidos en el compromiso ante Chaco For Ever, vamos con las ganas de poder sumar una victoria".

El ex delantero de Juventud Unidad de San Luis cada vez que ingresa lo hace muy bien, ante Instituto en su debut también marcó un gol. Sobre esta nueva posibilidad que se le presentó para jugar reconoció: "Siempre estoy para sumar desde el lugar que toque ocupar, desde que llegué estoy peleando para poder ganarme un lugar en el equipo, el entrenador me dio la confianza frente a San Martín de San Juan y le pude responder con un gol".

Los concentrados para jugar ante Chaco For Ever

Concentrados Deportivo Maipú.JPG

Con respecto al choque ante Chaco For Ever en Resistencia aseguró: "Vamos a ir a buscar los tres puntos, hace varios partidos que no podemos ganar y un triunfo será importante para generar confianza".

Su gol

Una racha negativa de seis partidos sin ganar

Deportivo Maipú hace seis partidos que no puede ganar, su último triunfo fue 1 a 0 ante Guillermo Brown, en Madryn, por la 12° fecha. El gol lo marcó el defensor Alejandro Cabral.