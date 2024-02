Cristian Aracena quiere seguir haciendo historia en Gutiérrez Sport Club

gutierrez defensores..jpg

En la plaza López Rivas hay un mural donde está Aracena con los grandes ídolos de Gutiérrez.

Aracenaa.jpg Aracena a los 36 años mantiene el perfil bajo que siempre tuvo desde que arrancó a jugar al fútbol. Foto: Emmanuel Rodríguez

Cristian Aracena este viernes habló con Ovación y se lo vio muy feliz por el presente que vive en Gutiérrez. "Fue algo especial en lo sentimental volver a Mendoza. Me pude reencontrar con la gente que quiero y pude compartir estos momentos con mis hijos más grandes", dijo el experimentado arquero.

aracena pity.jpg Cristian Aracena es una de las figuras del equipo que dirige Carlos César Sperdutti. Foto: Emmanuel Rodríguez

"Cuando me fui del club ellos (por sus hijos) eran muy chicos y ahora los puedo llevar a la cancha. Es algo hermoso lo que estoy viviendo en este club, la sigo remando a morir y ojalá podamos lograr el objetivo que nos hemos propuesto, que es el ascenso", agregó.

Sobre el mural que hay en la plaza López Rivas, afirmó: "Es una caricia al alma tener estos reconocimientos, son muy lindos a nivel personal y profesional. Lo disfruto y me genera una obligación de seguir dando el máximo por el club".

Sobre el grupo que integra afirmó: "Tenemos un buen equipo con una gran calidad humana. Es un plantel que merece estar en otra categoría. Disfruto mucho venir a los entrenamientos, el día a a día es muy bueno, no hay ninguno que esté por encima del resto".

aRACENA OTRA.jpg Aracena está junto a Nico Arce. Son los sobrevivientes del ascenso del 2015. Foto: Emanuel Rodríguez

