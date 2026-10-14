Cómo quedó River en el Torneo Clausura y la tabla anual tras el empate con Sarmiento

El otro objetivo de River es terminar lo más arriba posible en la tabla anual que clasifica a las copas internacionales del año que viene y por ahora está 8vo con 46 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027; pero a 5 de Boca y Argentinos Juniors (tienen 51) que por ahora son parte del lote de los 3 primeros que están obteniendo el pasaje a la Libertadores del año que viene y a 6 de la Lepra que por el momento es el puntero y obtendría la Copa de la Liga.

Los 4 partidos que tiene River en el final de la temporada

Para meterse en los playoffs del Clausura y en una copa internacional a través de la tabla anual River tiene solo 4 partidos por delante y uno solo será de local ante el alicaído Racing.

Antes, el Millo visitará nada menos que a Belgrano, un verdugo histórico, y luego tendrá nada menos que el Superclásico en La Bombonera y un viaje a Mar del Plata para jugar con Aldosivi que por ahora está peleando el descenso.