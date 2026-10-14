Cómo quedó River en el Torneo Clausura y la tabla anual tras el empate con Sarmiento

River hizo méritos para ganar, pero apenas pudo igualar con Sarmiento y dejó en el camino dos puntos clave en lo que respecta a sus objetivos en el Torneo Clausura y la tabla anual.
River hizo méritos para ganar, pero apenas pudo igualar con Sarmiento y dejó en el camino dos puntos clave para sus objetivos en el Torneo Clausura y la tabla anual.
River hizo méritos para ganar, pero apenas pudo igualar con Sarmiento y dejó en el camino dos puntos clave en lo que respecta a sus objetivos en el Torneo Clausura y la tabla anual.
El Millonario tiene 17 puntos en 12 fechas (ganó 5, empató 2 y perdió 5) quedó 9no en la Zona B del Torneo Clausura y faltando 4 fechas está fuera de la zona de clasificación a los playoffs.
“En cuanto a pelear por la tabla anual, se verá. Habrá que seguir sumando, teníamos seis finales, cinco, y ahora tenemos cuatro de las cuales son más que importantes”, dijo Leonardo Ponzio cuyo equipo, para meterse en la definición del segundo certamen del año, y única competencia que le queda por jugar, deberá descontarle un punto a Independiente Rivadavia o Barracas Central (tienen 18) o dos puntos a Huracán o Gimnasia La Plata (suman 19).
El otro objetivo de River es terminar lo más arriba posible en la tabla anual que clasifica a las copas internacionales del año que viene y por ahora está 8vo con 46 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027; pero a 5 de Boca y Argentinos Juniors (tienen 51) que por ahora son parte del lote de los 3 primeros que están obteniendo el pasaje a la Libertadores del año que viene y a 6 de la Lepra que por el momento es el puntero y obtendría la Copa de la Liga.
Para meterse en los playoffs del Clausura y en una copa internacional a través de la tabla anual River tiene solo 4 partidos por delante y uno solo será de local ante el alicaído Racing.
Antes, el Millo visitará nada menos que a Belgrano, un verdugo histórico, y luego tendrá nada menos que el Superclásico en La Bombonera y un viaje a Mar del Plata para jugar con Aldosivi que por ahora está peleando el descenso.