En el marco del partido reprogramado de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River visita a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón. Sebastían Zunino es el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro.
Con el objetivo de meterse entre los primeros ocho de la Zona B, River visita a Sarmiento en el reprogramado de la fecha 11
En el marco del partido reprogramado de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River visita a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón. Sebastían Zunino es el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro.