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River visita a Sarmiento en el reprogramado de la fecha 11

Con el objetivo de meterse entre los primeros ocho de la Zona B, River visita a Sarmiento en el reprogramado de la fecha 11

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]

En el marco del partido reprogramado de la fecha 11 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, River visita a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón. Sebastían Zunino es el árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro.

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