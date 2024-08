Claudio Bravo, histórico arquero de la Selección chilena, se retira del fútbol profesional

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina le ganó a Chile y se clasificó a cuartos de final de la Copa América

Por otra parte, Claudio Bravo agradeció a su familia por el constante apoyo en su carrera profesional. "Me encantaría agradecer a la parte fundamental de mi vida, al motor también de lo que ha significado mi carrera durante estos más de 23 años ligados al fútbol profesional: mis padres, hermanos, mi esposa Carla, mis cuatro hijos, Josefa, Maite, Mateo y Emma. Hemos tenido la posibilidad de crecer juntos a lo largo de esta larga carrera y esta bonita aventura que ha sido maravillosa en todos los sentidos de la vida", manifestó.

El arquero surgido en las inferiores de Las Acacias y con paso por Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona, Manchester City y Betis recordó su paso estelar por la Selección chilena de fútbol. "Me ha tocado la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo. Lo he llevado con mucho orgullo. Ha sido lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera. He jugado dos Mundiales, he jugado Copas América, obteniendo dos títulos para Chile. El orgullo para mí ha sido máximo en la selección nacional", sostuvo.

Con la Roja, Bravo debutó el 11 de julio de 2004 ante Paraguay. En total disputó siete Copas América y los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En su palmarés con la selección se adjudicó dos torneos continentales en las ediciones 2015 y 2016.

bravo city.png Bravo fue arquero del Manchester City entre otros clubes.

Además, completó 150 encuentros con la camiseta de la Selección de Chile, y el último fue en el MetLife Stadium de East Rutherford, el pasado 25 de junio ante Argentina, en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América 2024. Ese día batió un récord y sentó la marca del arquero más veterano en jugar un partido de la competición, con 41 años y 71 días.