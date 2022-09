Carlos Tevez no piensa en irse de Rosario Central

En este sentido, el entrenador aseguró que "tenemos que pensar en Central, en el escudo, no en mí ni en ningún técnico. Primero está Central antes que yo y también antes que los dirigentes".

tevez central 1.jpg Carlos Tevez confirmó que seguirá siendo el DT de Rosario Central

Y en cuanto a sus declaraciones tras el empate con Platense, sostuvo que "el problema no es que las elecciones sean el 18 de diciembre sino que no tengo con quién hablar de los 11 contratos que se vencen ni del armado del nuevo plantel ni de que tenemos que vender a dos o tres jugadores para comprar".

En esta línea, el técnico dijo que "tenemos un plantel de 32 jugadores, de los cuales se terminan los contratos de 11. Nos quedan 17 porque hay cuatro lesionados: Lo Celso, Dupuy, Peralta y Montoya, dos operados de la rodilla y dos operados del tobillo, son lesiones graves, no van a estar disponibles de un día para otro. Y súmale que Lautaro (Blanco) se va porque fue vendido".

Los números de Carlos Tevez en Rosario Central

Partidos dirigidos: 18

Ganados: 5

Empatados: 7

Perdidos: 6

Quedó eliminado de la Copa Argentina

Con 25 puntos comparte el puesto 21 de la Liga Profesional

En la tabla anual tiene 39 puntos y está a 13 de Newell's, último que por ahora se clasifica a la Copa Sudamericana

Conferencia de prensa de Carlos Tevez en la previa ante Racing

Carlos Tevez: "No necesito el apoyo de nadie"

Sobre las repercusiones de sus declaraciones del domingo pasado, afirmó que "no necesito el apoyo de nadie, si la gente me quiere putear que me putee, total una puteada más no me va a hacer nada ni me va a cambiar mi forma de ser ni de pensar. Si el equipo juega mal o no gana que me puteen a mí, pero no a los chicos porque hay ocho chicos de menos de 22 años que están poniendo el pecho por Central".

tevez central.jpg Carlitos está preocupado por la situación dirigencial de Central

En este punto, Tevez reconoció que "siempre le voy a estar agradecido al club porque fue el primero que me abrió las puertas como entrenador, lo quiero a Central, pero les digo a todos que tienen que juntarse a hablar para armar el plantel, tenemos que armar un equipo completo porque, si no, el año que viene Central va a estar peleando el descenso".

Finalmente, en cuanto a la formación del equipo contra Racing, sonrió y contestó: "No, el equipo no lo doy. Lo tengo en la cabeza pero no lo voy a dar porque ni se lo imaginan".