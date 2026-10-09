Atlético San Martín sufrió una dura derrota ante Argentino de Monte Maíz por el Federal A

Un buen marco de público en la presentación del Atlético San Martín

Una gran convocatoria presentó el estadio Libertador General San Martín, con los hinchas del Chacarero que asistieron en gran número al estadio este viernes por la noche.

El Chacarero, dirigido por Alejandro Abaurre, fue segundo en la Zona B de la Primera Etapa de la Reválida en la que sumó 16 puntos, producto de 4 triunfos, 4 empates y solamente una derrota.

En esta nueva instancia, el Albirrojo está obligado a ganar en Córdoba por tres goles. El conjunto de Monte Maíz cuenta con ventaja deportiva por haber jugado la fase Campeonato, donde terminó sexto, y define la serie como local, por lo que en caso de igualar en el resultado global avanzará de ronda.

San Martín cayó en Córdoba.

El próximo domingo 18 de octubre se jugará la revancha, en el estadio Modesto Marrone, de Monte Maíz, donde el Chacarero buscará el pasaje a los octavos de final de la Fase Reválida del Federal A.

La Síntesis:

Atlético San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Matías Contreras, Mauro Maidana, Mateo Zapata; Ezequiel Battistella, Juan Zanón; Damián Arce, Juan Manuel Mazzolo; Franco Saucedo y Felipe Rivarola. DT: Alejandro Abaurre.

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Ulises Perrig, Iván Amaya, Facundo Rassol y Pedro Hourdegaigt; Dante Zona, Leonardo López, Gabriel Sarmiento, Ignacio Blangetti; Juan Ignacio Tomadoni y Jorge Tejada DT: Carlos Mazzolla.

Gol: PT: 45' Perrig. ST: 17'Blanguetti.

Estadio: Atlético San Martín.

Árbitro: José Manuel Díaz.