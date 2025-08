"Este es un grupo muy sano y unido. Tenemos jugadores de mucha jerarquía y quiero construir junto a ellos algo lindo en este torneo". "Este es un grupo muy sano y unido. Tenemos jugadores de mucha jerarquía y quiero construir junto a ellos algo lindo en este torneo".

Ariel Broggi, dt del Lobo Ariel Broggi en la previa se saludó con el entrenador de Mitre Gabriel Schürrer Foto: .Martín Pravata/ UNO

Con respecto a posición que ocupa Gimnasia en la tabla de posiciones reconoció: "Quedan muchas fechas y esto es paso a paso. Todos los partidos serán durísimos, pero lo importantes es que somos un equipo competitivo y hay muchas variantes. Tenemos una buena competencia interna en cada posición y todos los jugadores están preparados para jugar".

Embed - Ariel broggi, analizó el triunfo de Giimnasia y Esgrima ante Mitre

Ariel Broggi espera "una maratón importante de partidos"

"Nos quedan diez finales y sabemos no hay un partido fácil. Ahora hay que enfocarse en el próximo que es con Chaco For Ever. Tenemos que ser un equipo competitivo en un partido frente a un rival difícil y en una cancha complicada".

"Se viene una maratón importante de partidos y tener a todo el grupo preparado para jugar cada dos o tres días", admitió Broggi.

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

Domingo 10/8 a las 16.30 vs. Chaco For Ever (V)

Sábado 16/8 a las 15.30 vs. Almirante Brown (L)

Miércoles 27/8 vs. Deportivo Morón (V) *

Sábado 30/8 vs. Central Norte (V)

* Partido a reprogramar. Es solo una fecha tentativa.