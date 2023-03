Ángel Di María dio una asistencia y Juventus logró un buen triunfo

►TE PUEDE INTERESAR: Dibu Martínez se reintegró al Aston Villa e hizo algo impensado

Juventus-Torino 4-2 | Juve win dramatic derby goal-fest : Goals & Highlights | Serie A 2022/23

De esta manera, la "Vecchia Signora" se quedó con una nueva edición del derby Della Mole y lleva 14 cotejos sin perder contra su clásico rival, que no lo vence desde abril del 2015.

Di María dio una asistencia en la victoria de Juventus

Di María dio una asistencia en el gol de Danilo y redondeó una buena actuación.

En Juventus fueron titulares el rosarino Ángel Di María y el cordobés de Villa María Enzo Barrenechea, de 21 años, quien debutó en la "Juve" en la Serie A (había jugado ante Paris Saint Germain por fase de grupos de la Champions League) y actuó hasta los 23 minutos de la parte final cuando lo reemplazó el francés Paul Pogbá.

De esta manera, el francés Pogba volvió a jugar luego de la seria lesión que sufrió en abril del año pasado en los meniscos de la rodilla derecha, cuando estaba a préstamo en Manchester United de Inglaterra, que se complicó con varias dolencias musculares que lo dejaron afuera de su seleccionado en el Mundial de Qatar.

Di María también fue sustituido a los 23 minutos de la parte final por el italiano Federico Chiesa, mientras que sus compatriotas, el también campeón del Mundo Leandro Paredes, y el juvenil Matías Soulé fueron suplentes.

Con esta victoria, Juventus llegó a los 35 puntos, es séptimo, pero está muy lejos a 30 del cómodo líder Napoli, debido a las 15 unidades que le descontaron por adulterar sus balances contables; al tiempo que Torino se quedó con 31 y en la décima posición de la Serie A.

Previamente, Cremonese dio la sorpresa y logró la primera victoria de la temporada en la Serie A, al superar como local en el estadio Giovanni Zini, de Cremona, por 2 a 1 a Roma, donde jugó durante todo el partido el argentino y campeón del Mundo en Qatar 2022 Paulo Dybala.

Posiciones: Napoli 65 unidades; Inter y Milan 47; Lazio 45; Roma 44; Atalanta 41; Juventus (X) y Bologna 35; Udinese y Torino 31; Monza 29; Fiorentina y Empoli 28; Lecce y Sassuolo 27; Salernitana 24; Spezia 20; Hellas Verona 17; Cremonese 12; y Sampdoria 11..

(X) se le descontaron 15 puntos por adulterar los balances contables.