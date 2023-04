Alfredo Berti y su gran efectividad en Independiente Rivadavia

Alfredo Berti lepra..jpg Alfredo Berti se siente entusiasmado por este gran momento del equipo. Foto: Diario UNO

El ex entrenador de Barracas Central tiene el 100 por ciento de efectividad.

Alfredo Berti ha generado mucha ilusión en los simpatizantes, al ver a su equipo como uno de los protagonistas del torneo de la Primera Nacional.

Hinchas-Independiente-Rivadavia-1.jpg Los hinchas de la Lepra vivieron una linda fiesta en en el Gargantini y disfrutaron de un nuevo triunfo del equipo. Foto: Diario UNO

Su felicidad por el entusiasmo de los hinchas

Alfredo Berti, sobre este gran momento que vive en su segunda etapa, reconoció: "Desde lo profesional lo vivo con tranquilidad. Estoy contento por el entusiasmo del hincha y por el juego del equipo. Nosotros aspiramos a seguir mejorando. El aliento de los simpatizantes le sirve mucho al jugador".

"Me siento muy feliz y entusiasmado con este regreso al club. Como entrenador deseo que los jugadores progresen y se den cuenta que cada día se puede ser un poco mejor", reveló el DT.

Con respecto al triunfo ante Quilmes, donde el equipo mostró una gran versión futbolística, manifestó: "Teníamos que imponer nuestro juego y lo pudimos hacer. Fuimos ámpliamente superiores al rival. Siempre hay aspectos para mejorar, hicimos un partido muy bueno y estoy muy contento por el funcionamiento que mostraron".

Independiente-Rivadavia.jpg Alfredo Berti destacó el buen funcionamiento del equipo frente a Quilmes. Foto: Diario UNO

Desde que asumió, el equipo metió tres triunfos en hilo. Sobre esta buena racha admitió: "Los cambios siempre generan expectativas. Este equipo, cuando asumimos, ya jugaba bien y tuvimos que acomodar algunas cosas que considerábamos que teníamos que corregir".

"Es un grupo muy inteligente que entiende lo que proponemos. Estamos muy contentos por este gran momento. Los jugadores hacen un gran esfuerzo y tienen mucho compromiso", dijo el ex volante.

Alfredo Berti y los entrenadores que le enseñaron en su carrera

Alfredo Berti aprendió mucho de Marcelo Bielsa. Fue su ayudante de campo y muchos lo comparan con el Loco. "Bielsa es único, lo que lo queremos y lo apreciamos, tenemos cosas de Marcelo. Fue uno de los entrenadores que me dejó muchos conocimientos", dijo.

"He aprendido mucho de varios entrenadores que me marcaron el camino. De Marcelo Bielsa, Carlos Bianchi. Lo importante es ser uno mismo y no caer en copias. De todos he sacado aspectos positivos para mi metodología de trabajo y estamos en ese camino de seguir progresando como entrenador".

La palabra del entrenador

