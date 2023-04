Alfredo Berti dirigió su primera práctica como entrenador de Independiente Rivadavia

"Nunca es grato tener que cambiar un proceso en el medio de un torneo, pero bueno, no se dieron los resultados, terminamos de la mejor manera con el anterior cuerpo técnico, la verdad que Ever Demaldé es un caballero. No puedo decir nada de él en lo humano y en lo profesional, a veces las cosas salen y en otras oportunidades no", dijo el titular del Azul, Daniel Vila antes de la primera práctica de Berti en Independiente Rivadavia, en comunicación con Radio Nihuil.

Luego Vila añadió: "Nos movimos muy rápido y tuvimos mucha suerte, que con el primer entrenador que hablamos, que fue Alfredo Berti, aceptara y se viniera volando a Mendoza".

También el presidente del club leproso dijo: "Siempre hay que escuchar al hincha y más en este caso que tenemos una hinchada tan seguidora, que acompaña, que tiene un comportamiento excelente en el campo de juego. La hinchada pedía un cambio y pedía un nombre, hicimos el cambio y escuchamos al nombre".

Vila expresó: "Berti no nos pidió nada en particular, conoce el plantel, ha visto los últimos partidos de Independiente, hay piezas por ajustar, hay movimientos tácticos que resolver y se tiene mucha fe".

Por último, afirmó: "Berti tiene un pasado reciente en el club que es positivo, porque además es muy querido por el hincha de Independiente, es muy serio y nos parecía que era la persona adecuada para el momento".

Es el segundo ciclo de Alfredo Berti en Independiente Rivadavia

El DT santafesino cumple su segundo ciclo en el equipo azul, tras su paso por la Lepra en el 2017.

El ex volante de Newell's (es el club donde se inició) Atlas de México, América de Cali (Colombia) y Boca Juniors tendrá su debut en el elenco azul el próximo sábado 8 de abril ante Ferro, en el estadio Bautista Gargantini, por la 9ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Alfredo Berti en su primer ciclo en Independiente Rivadavia dirigió 16 partidos, ganó 8, empató 5 y perdió 3.

Los clubes que dirigió Alfredo Berti

Alfredo Jesús Berti debutó como técnico en Newell's y luego dirigió a Aldosivi de Mar del Plata, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba y Central Córdoba. Dirigió por última vez a Barracas Central en el torneo de la Liga Profesional.