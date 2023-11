Agustín Vila: "Existió el ofrecimiento de Riquelme, pero me debo a Independiente Rivadavia"

vila riquelme.jpg Agustín Vila agradeció la invitación de Juan Román Riquelme para formar parte de su lista en Boca

En diálogo con Andrés Gabrielli y Titito Fernández, en Primeras Voces por Radio Nihuil, el propio Agustín Vila destacó: "Boca es un centro neurálgico de poder y es uno de los clubes más grandes del mundo, pero no voy a estar en la lista. Tengo una excelente relación con Román (Juan Román Riquelme), con la familia Riquelme y hace más de tres años que veníamos apoyándolos".

Y continuó: "Existió el ofrecimiento y estoy muy agradecido por cómo se ha comportado siempre la familia Riquelme conmigo, pero en la situación en la que estamos me debo a Mendoza, me debo a Independiente Rivadavia y tenía que ponderar uno de los dos lugares para estar. Es un momento muy importante para el hincha de Independiente y me toca estar junto a amigos, familiares y gente con la que durante mucho tiempo hemos trabajado para que Independiente esté donde está hoy. Por eso voy a seguir colaborando con Independiente".

Claramente la decisión no fue fácil y el que fuera presidente de la Lepra entre 2016 y 2017ratificó su compromiso con el club del Parque General San Martín: "Sabemos lo que hemos pasado para que Independiente pueda estar en Primera y desde lo personal que estén mis amigos y mi padre al frente del club, son situaciones que no se dan siempre en la vida. Que el club de tu vida llegue a Primera y que te inviten a participar de un proyecto tan grande como Boca es algo inusual, pero a veces te toca decidir y hoy me tocó estar al lado de mis amigos y de Independiente".

agustin-vila-beto-rez-masud-daniel-vila.jpg Agustín Vila, Beto Rez Masud y Daniel Vila, en Córdoba, cuando ascendió la Lepra

Sobre el anuncio que hizo su padre, Daniel Vila, respecto de que dejaría la presidencia del club "a otro Vila", Agustín expresó: "A Independiente todavía le queda Presidente para rato. La gestión que ha hecho, tanto mi viejo como el resto de los dirigentes que lo están acompañando, ha sido excepcional. No por nada se logró ascender después de la mejor campaña en la historia del club, y sobre todo porque cumplieron, o cumplimos, con una premisa que habíamos empezado en el 2016 y era que había que estar todos juntos y unidos para que el club pudiera tirar para adelante. Creo que el mejor resultado de esa unión es estar en Primera y con mucha gente colaborando para que Independiente sea más grande de lo que es".

Agustín Vila y el futuro de Independiente Rivadavia

Objetivos: "Uno siempre va piensa en grande y es lo lindo de ponerse objetivos en la vida. Hay objetivos a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos a corto plazo son armar la estructura e infraestructura para que Independiente pueda competir y que hagamos una muy buena campaña el año que viene. A partir de eso empezás a pensar en otras cosas, pero si empezás a a mirar objetivos de largo antes de los de corto plazo, por ahí te confundís".

Agustín Vila reconoció que hay mucho por hacer en la Lepra, y destacó la buena convivencia y la colaboración entre las tres agrupaciones del club. Agustín Vila presidió a la Lepra entre 2016 y 2017

El gran momento del fútbol mendocino

"Soy un convencido de que el fútbol mendocino tiene que crecer. De corazón me encantaría que Maipú ascienda. Primero porque ha sido uno de los equipos que mejor ha jugado en todo el torneo, y se lo merece. Y al fútbol mendocino le haría muy bien tener tres o cuatro equipos en Primera. Y así también lo tienen que entender los hinchas, que es algo por lo que nosotros venimos peleando desde hace mucho tiempo. Los clubes no solamente tienen que tener hinchas sino que tienen que tener socios. Tanto Independiente, Godoy Cruz, Maipú, Gimnasia o lo que sea, los hinchas tienen que entender que tienen que ser socios. No hay hincha más fanático de un club que el que es socio", remarcó Vila.

Agustín Vila y las Sociedades Anónimas en el fútbol

Respecto de la polémica en las redes sociales y en los medios por la posibilidad de que los clubes se transformen en Sociedades Anónimas, Agustín Vila fue claro: "Es absolutamente una chicana electoral. Primero y principal, para el que no lo sabe, hay una prohibición en el estatuto de AFA para que los clubes tomen otra forma legal, que no sea la de sociedades civiles sin fines de lucro. Todo lo que pasó después, creo que es un tema de los políticos. Y el último punto es que sería una decisión de cada club con sus socios, que lo tendrían que resolver llegado el caso de que se modificara el estatuto. Pero la verdad es que hoy es una discusión que sinceramente no tiene ni pies ni cabeza".