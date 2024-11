Adriano, ex goleador de Brasil, escribió una carta durísima: "Bebo cada dos días y los otros días, también"

El Emperador, de solo 42 años, apareció últimamente en las redes sociales en visible estado de ebriedad y en una carta publicada en el sitio The Players Tribune indicó: "No me drogo, como intentan demostrar. No estoy metido en el crimen, pero podría haberlo hecho. No me gusta salir de fiesta. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio, el kiosko de Naná".

adriano 2.jpg Adriano y un testimonio desgarrador de su actualidad.

"Bebo cada dos días, sí. (Y los otros días, también.) ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones pero no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad, la cosa empeora", agregó el ex futbolista de Flamengo, Inter de Italia y otros clubes.