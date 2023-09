boca river.jpg

Armas afirmó que Boca y River se clasificarán a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional. Además al mencionar la "final del Trofeo de Campeones", se entiende que el astrólogo predice que Boca será campeón de la Copa de la Liga y se medirá a River, ganador de la Liga Profesional.

Giorgo Armas se refirió a la buena relación que tiene con el DT de Boca, Jorge Almirón. "Como siempre lo digo, somos amigos, no es un detalle que me haya contratado, y soy hincha de Boca así que nada me cuesta ayudarlo desde mi humilde lugar. Trabajamos mucho para llegar a las metas este 2023, que es ganar la Copa Libertadores”, dijo.

Superclásico-tuit.jpg

Además se refirió a cómo le irá al elenco de la Ribera en la Copa Libertadores, al decir: "Sí señores... Este Boca le ganará a Palmeiras. Aguante".

Qué dijo el astrólogo sobre el Superclásico Boca vs. River

“Hay muchas posiblidades de que el último golpe de River sea en el clásico”, dijo Armas al referirse al clásico que se jugará la semana que viene.