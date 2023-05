Se fue de Mendoza en busca de un sueño y terminó denunciando a su DT olímpico por acoso

La madre de la joven gimnasta de 17 años especificó en la denuncia que el "grooming" por parte del deportista habría comenzado en 2020 a través de las redes sociales, especialmente Instagram.

La mujer explicó que su familia es de Mendoza y se trasladaron a Buenos Aires para que su hija se desarrollara en la actividad, y para ello se vinculó al gimnasio que Federico Molinari posee en la localidad de Martínez bajo la tutela de la pareja del atleta olímpico (Paula Cancio).

federico-molinari-grooming2.jpg

En un pasaje de la presentación, la madre de la adolescente exhibió como prueba algunos de los chats recibidos por su hija de parte de Federico Molinari, como por ejemplo uno realizado tras una actuación, en la que le dice: “Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía”.

Según la denunciante, estos episodios le provocaron a la joven un decaimiento anímico que la condujo a manifestar sus deseos de abandonar la gimnasia artística y por ello debió recurrir a un tratamiento psicológico.

federico-molinari-grooming3.jpg

La denunciante indicó que mantuvo un careo con Federico Molinari y este le prometió cambiar de entrenador si no se concretaba esta denuncia, que finalmente terminó realizando también ante la Federación Bonaerense de Gimnasia, a la que su reemplazante, por protocolo, debía informar, pero no lo hizo. Aun no se conoció la defensa de Federico Molinari a esta acusación.

Además de sus logros deportivos, Federico Molinari, rosarino de 39 años, formó parte de populares programas televisivos como Combate y Bailando por un Sueño, además de la obra teatral Stravaganza.