Marcos Rojo sumó un escándalo y explotó Boca

Marcos-Rojo-redes-1.jpg

Rojo habría jugado el sábado por la tarde tras el entrenamiento matutino en el mismo día de Boca en el predio de Ezeiza. Es que por la tarde comenzó a circular una foto suya junto al usuario de Instagram @juanpvzz tras un partido de fútbol amateur de un intercountry. "Jugar de doble 5 con este muchacho no tiene precio", posteó.

Marcos-Rojo-redes.jpg

Además comenzó a circular por las redes sociales donde el ex jugador de la Selección argentina posó en Bye Henry, un boliche ubicado en la Ciudad de La Plata, junto a una fanática.

Marcos-Rojo-1.jpg

Qué había dicho Marcos Rojo tras las críticas que recibió

"No estoy de joda. Da bronca que digan eso. La mayoría no me conoce. Si no fuera profesional, no hubiera hecho la carrera que hice ni jugado en los clubes que jugué, ni tanto tiempo en este nivel", dijo la semana pasada respondiendo a quienes lo señalaban como que es poco profesional.