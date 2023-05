Gran polémica por la estatua de Gallardo: revelaron a qué se debe el tamaño de la entrepierna

►TE PUEDE INTERESAR: Vélez vs River Plate: cuando juega el líder de la Liga Profesional en Liniers

marcelo-gallardo5.jpg

“Porque también hablamos de un vocabulario futbolero. A mí me gusta involucrarme de manera pasional con el trabajo. Me pareció que era importante, en la parte de la obra, hacerle ciertas modificaciones. Agrandar partes o achicar otras porque eso le da más impacto a la obra”, adrmitió.

►TE PUEDE INTERESAR: Tiago Nunes, DT de Sporting Cristal, fue lapidario con River con una tremenda frase

“Es como un gran gesto para los hinchas, con mucho respeto. No es una burla, ni mucho menos. Son pequeños gestos. Le puse saco porque después el saco fue ícono, le puse la medallita con el 9-12, le levanté el taquito por Mariano Closs para darle más gestos a los hinchas”, aclaró.

El ideólogo de la estatua de Marcelo Gallardo

"La parte del bulto quedó como más resaltado cuando lo fue esculpiendo (Mercedes Savall) y yo le dije que lo dejara así, está bien, es un atributo de Marcelo, pero no fue con ánimos de ofender a alguien o cargar alguien. Y tampoco me parece que fue tan grande. No lo digo como chicana. Nos falta madurez. Hay gente que se maneja como si estuviera en el siglo XVI por mostrar un atributo que muchos hinchas de River consideramos que tiene Marcelo", dijo Carlos Trillo.