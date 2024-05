Fue detenido Tiago Palacios, el jugador de Estudiantes que hirió a una mujer en un choque

Tiago-Palacios.jpg

Palacios asistió el domingo por la noche a una fiesta en el boliche Non Stop del barrio de San Nicolás en la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar el título de Estudiantes en la Copa de la Liga frente a Vélez. El futbolista compartió las imágenes del evento en su cuenta de la red social Instagram y luego las borró.

Tiago Palacios manejó ebrio

El jugador salió del boliche en estado de ebriedad -el test posterior arrojó 1,84 gramos de alcohol en sangre- y cuando quiso cargar nafta en una estación de servicio con su camioneta, chocó un auto y después impactó de lleno a un surtidor.

La encargada de la estación resultó herida y fue trasladada al Hospital Fernández por el SAME. “Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida”, aseguró el titular del SAME, Alberto Crescenti.

