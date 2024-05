Escándalo: el futbolista de Juventus que fue suspendido por apuestas y volvió a jugar

Fagioli-Juventus-1.jpg

Fagioli iba a ser sancionado con tres años de inhabilitación, pero por haber cooperado en la investigación de su caso, la Fiscalía de la Federación Italiana de Fútbol le redujo la sanción.

►TE PUEDE INTERESAR: La súper figura que anhela llegar a Boca: "Mi sueño es jugar en La Bombonera"

Además tuvo que pagar una multa de 12.500 euros e iniciar un tratamiento de seis meses para superar su adicción al juego.

Los números de Nicolo Fagioli

Fagioli jugó 45 partidos con la Vecchia Signora antes de ser sancionado y convirtió tres goles.

antes de ser sancionado y convirtió tres goles. Además jugó en el Cremonese en la temporada 2021/22 en la que anotó la misma cantidad de tantos.

Con la Selección Italiana debutó a finales de 2022 en un amistoso frente a Albania.

Nicolo Fagioli confesó que fue amenazado

El italiano confesó haber sufrido amenazas por parte de los propietarios de los sitios donde apostaba por las deudas que tenía: “Dejé de dormir. Cuanto más pasaba el tiempo, más me obsesionaba la deuda. El dinero que debía, seguía aumentando y pensaba en apostar sólo para intentar recuperarme. He pedido dinero a mis compañeros. En las amenazas me decían que me romperían las piernas".