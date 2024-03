Daniel Osvaldo recibió el apoyo de los famosos después de su duro mensaje

Daniel Osvaldo, solo pero no en el olvido. Daniel Osvaldo.

“Primero y principal quiero decir que lo que dije de Daniela (Ballester) es mentira. Fue en un estado de enojo y ceguera. Estoy muy arrepentido porque seguramente mis dichos le trajeron problemas en su trabajo, en su vida. Pero quiero contarles algunas cosas de mi vida, no sé si será un pedido de ayuda o simplemente tengo la necesidad de hablarlo. Hace tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en algunas adicciones, alcohol y drogas”, confesó.

“Estoy en un momento en el cual mi vida de me está yendo de las manos. Estoy con tratamiento psiquiátrico, tomando medicación. Tengo una enfermedad muy específica, falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones, por enojo. Caigo en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa, no salgo a ningún lado. No hago nada productivo de mi vida. A veces no me dan ganas de salir de la cama, ni me dan ganas de bañarme”, siguió.

Embed

“Quiero contar todo esto porque creo que es la única manera que yo pueda salir, y es que la gente se entere de lo que me está pasando. He caído en adicciones muy feas, que llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho. Y yo también quise y quiero mucho. Me hace no tener ganas de ver a mi familia. No tener ganas de compartir cosas con mis hijos. Quiero pedirle disculpas a Daniela que está viviendo cosas que no debería vivir. No cuento esto para hacerme la víctima, sino para que entiendan que las cosas que hago que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente, tiene que ver conmigo, con mi enfermedad, con mi falta de autoestima y depresión. Con mis malas decisiones”, explicó.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo Daniel Osvaldo y su ex mujer Jimena Barón.

Los famosos apoyaron a Daniel Osvaldo

Al ver el preocupante video que publicó Daniel Osvaldo, varios famosos se solidarizaron con él. Entre ellos, el actor Gastón Pauls, que ayuda a adictos en su recuperación, y varios jugadores y ex jugadores de fútbol.

Gastón Pauls: "Vamos Dani querido, acá estoy. Un día a la vez. Abrazo enorme".

Daniel-Osvaldo-redes.jpg

Leandro Paredes: "Vamos dani querido. Fuerza que todo va a estar bien".

Darío Cvitanich: "Vamos Dani, el primer paso es hablarlo, partido dificil que vas a sacar adelante con la gente que te quiere y necesita verte bien…. sos un guerrero goleador".

Juan Forlín: “¡Dani querido! Que ganas de darte un abrazo hermano! Sabes que te quiero mucho y sé q te vas a poner fuerte, sos una hermosa persona con un corazón enorme! ¡Vamos Dani Carajo!”.

Matías Defederico: "Vamos animal, acá estamos para bancarte y lo que necesites".