Daniel Osvaldo dio un testimonio conmovedor sobre su salud mental

"Quiero contarles esto, no para hacerme la victima, si no para contarles a los que les interesa, que las cosas que hago y las decisiones que tomo que no están bien, el enojo que tengo con el mundo y con mucha gente, tienen que ver con esta enfermedad y mi falta de autoestima. Estoy medicado y con tratamiento, pero es difícil salir y vuelvo a caer en adicciones y me aíslo de la gente que quiero", dijo el nacido en Lanús.

osvaldo 1.jfif Osvaldo confirmó esta semana el fin de su relación con la periodista Daniela Ballester

“En el pasado yo era un jugador de élite y una persona completamente diferente. Llena de seguridad y de confianza. Hoy soy una persona la cual no reconozco. Me está costando mucho salir de esto. Lo quiero decir porque por ahí alguno de ustedes está pasando por lo mismo”, reveló Daniel Osvaldo en sus redes sociales donde recibió numerosas respuestas de apoyo de futbolistas y gente del mundo artístico.

osvaldo 2.jpg

“No tengo un trabajo estable, me gasté prácticamente todos mis ahorros. Porque como no tengo ingresos… la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y me puedo morir pobre, pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo el alma”, dijo con llamativa crudeza quien no juega profesionalmente desde 2020.

osvaldo 1.jpg

"Quería decir esto y pedirle perdón a mi familia, a mis amigos y a mis hijos", expresó el padre de Gianluca, Morrison, Victoria y María Helena, hijos de sus ex parejas Nina Oertlinger, Jimena Barón y la italiana Elena Braccini (las dos nenas).

El testimonio de Daniel Osvaldo

La trayectoria de Daniel Osvaldo