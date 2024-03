La pelea del Turco García sigue dando que hablar: revelaron un detalle llamativo del hecho

Turco-García-1.jpg

En el video se lo vio al conductor de Paren La Mano salir corriendo de la situación, lo que lo convirtió en tendencia por recibir varias cargadas.

Sin embargo, y con el humor que lo caracteriza, este jueves dio una entrevista en la que brindó una supuesta versión desconocida. “En un momento los paro a los dos y les digo ‘si se siguen peleando, los cago a palos a los dos. No tengo ningún problema, los recontra cago a trompadas’”, dijo.

“Bueno eso no sucedió, por supuesto que no. Ni ayer ni en toda mi vida. Nunca le dije a alguien que lo iba a cagar a trompadas y tampoco sucedió anoche”, aclaró luego en diálogo con el cronista de El Trece, quien no podía parar de reírse.

La versión de Luquitas Rodríguez sobre la pelea del Turco García

Tras la viralización de la pelea a trompadas, el streaming le contó a sus seguidores qué pasó durante la grabación del programa del Turco García.

Según el conductor, “Camisetas Nani”, el otro protagonista de la pelea, “estaba tirando de la soga sin saberlo” ya que siguió haciendo chistes sobre la mujer del exfutbolista.

Fue entonces que el ex Racing decidió arrojarle un vaso en la cara. Ese fue el momento en el que "la mesa se dio cuenta que un límite se había cruzado", según consideró Luquitas.

Sin embargo, el otro protagonista de la pelea siguió haciendo comentarios inapropiados, lo que al parecer terminó de irritar a García para que decidiera revolearle el vaso ya sin líquido. Así, “Camisetas Nani” decidió enfrentarlo, y tras empujones, se agarraron a trompadas.