Este viernes los autos y pilotos del TN copan las calles de San Martín

San Martín espera un gran evento

La acción oficial sobre la pista del Autódromo Ciudad de San Martín comenzará formalmente el sábado 10 de octubre, pero la ambiente tuerca comenzará a hacerse sentir desde la jornada previa con el contacto directo entre los fanáticos, los pilotos y sus vehículos.

A partir de las 18:30, las calles céntricas temblarán al ritmo de los motores con una exhibición urbana en la que participarán los autos de competición conducidos por Tomás Martín, Lucas Vicino y Jonatan Castellano.