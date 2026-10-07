El próximo viernes 9 de octubre, la ciudad de San Martín (Mendoza) será el escenario de diversas actividades promocionales en el marco del Gran Premio Ciudad de General San Martín, válido por la décima fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros de TN.
Este viernes los autos y pilotos del TN copan las calles de San Martín
La ciudad de San Martín se prepara para recibir la exhibición urbana de autos y pilotos del TN este viernes 9 de octubre, previa a la carrera del sábado
San Martín espera un gran evento
La acción oficial sobre la pista del Autódromo Ciudad de San Martín comenzará formalmente el sábado 10 de octubre, pero la ambiente tuerca comenzará a hacerse sentir desde la jornada previa con el contacto directo entre los fanáticos, los pilotos y sus vehículos.
A partir de las 18:30, las calles céntricas temblarán al ritmo de los motores con una exhibición urbana en la que participarán los autos de competición conducidos por Tomás Martín, Lucas Vicino y Jonatan Castellano.
El recorrido tendrá como punto de partida y llegada la Municipalidad de General San Martín, transitando por las arterias 25 de Mayo, Rivadavia, Las Heras y Gutiérrez, culminando nuevamente en la explanada del Palacio Municipal para el deleite de todos los vecinos.
Conferencia de prensa en la sede municipal
Posteriormente, a las 19, se llevará a cabo la Conferencia de Prensa oficial en la sede municipal. En el evento dirán presente autoridades provinciales y locales, representantes de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo y destacados pilotos de la categoría como Julián Santero, Jonatán Castellano, Lucas Vicino, Gonzalo Antolín, Tomas Vitar, Tomás Martín y Julián Módica, quienes darán detalles del ansiado fin de semana de carreras.
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En pocas palabras
- San Martín: la ciudad recibirá la exhibición urbana de autos y pilotos del TN este viernes 9 de octubre.
- Evento previo: las calles céntricas albergarán una exhibición de autos de competición a partir de las 18:30.
- Conferencia: autoridades y pilotos brindarán detalles del fin de semana de carreras en la sede municipal a las 19:00.