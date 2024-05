La peor noticia: Juan Carrasco sufrió un corte en una ceja y se canceló su pelea en Canadá

Este lunes, cuando Juan Carrasco realizaba en el gimnasio una sesión de sparring sufrió un corte en la ceja izquierda que debió ser suturada con cuatro puntos, y debido al tiempo necesario para la curación no podrá pelear el 1 de junio próximo como estaba programado. La pelea inicialmente se realizaría el 11 de mayo pasado, pero por no tener la visa para viajar a Canadá -no mandaban el contrato los organizadores- se la postergó para junio.

juan carrasco-corte-ceja.jpg Así quedó la ceja izquierda de Juan Carrasco luego de la sutura en el Hospital Central.

