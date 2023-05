Juan Carrasco vs. Eduardo Costa Do Nascimento, en el Luna Park: hora y TV de Gloria y Honor 3

►Te puede interesar: Tomás Etcheverry no pudo con Novak Djokovic en el Masters de Roma

carrasco 3.jpg Juan Carrasco subió a la balanza y quedó listo para exponer su corona en el Luna Park

Además del combate de Juan Carrasco, quien marcó 61,100kg. en la balanza, la empresa O.R. Promotions confirmó otros tres combates estelares en esta nueva edición del "Ciclo Lunar", que será televisada en directo, a partir de las 22, por TyC Sports y desde las 19.45 por la plataforma TyC Sports Play .

Las entradas para "Gloria y Honor 3" se adquieren por la plataforma Ticket Portal y en las boleterías del Luna Park con precios que van de los $4.000 a los $12.000.

Los otros combates de Gloria y Honor 3

El invicto riojano José "Sansón" Rosa (20-0-0, 14 KOs.) defenderá sus coronas Fedelatin AMB y el latino CMB de la división superligero ante el colombiano Germán Del Castillo quien tiene un récord profesional de 11 victorias (8 KOs.), 3 derrotas y 2 empates.

Además, el santafesino Fabián "TNT" Maidana (20-2-0, 14 KOs.) intentará preservar el cinturón latino wélter CMB frente al imbatido venezolano Jonny Moreno (17-0-0, 10 KOs) y el catamarqueño Pablo "Pacman" Corzo (14-0-0, 12 KOs), defenderá su título Fedelatin e irá por el latino FIB (vacante) de la división supermediano ante el colombiano Juan "Meteoro" Boada (14-4-0, 8 KOs.).

Previamante habrá otras tres peleas complementarias: Alan "El Veneno" Cháves (11-0-0, 9 KOs.) vs. Sergio "Junior" Liendo (14-7-0, 4 KOs.) en la categoría ligero; el mendocino Marco "Kid Dinamita" García (10-0-0, 7 KOs.) vs. Marcelo "Itaka" Vargas (16-8-1, 12 KOs.) en superwelter y Jonathan "Chiquito" Vergara (3-0-0, 3 KOs.) vs. Jairo "El Espartano" Suárez (3-0-0) en peso pesado.