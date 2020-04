Agencias

El campeón mundial de boxeo en peso mediano, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, podría llegar a combatir con Conor Mc Gregor, el peleador irlandés de artes marciales mixtas, pero sólo lo haría con reglas de boxeo, sin hacerlo en el tradicional octágono de la UFC.

Canelo, campeón mundial de la AMB, CMB y FIB, es probablemente el mejor boxeador de la actualidad, y buscaría en las artes marciales mixtas a su siguiente retador y sería el irlandés Mc Gregor, señaló este martes el periódico AS.

Mc Gregor ya sabe lo que es subirse a un cuadrilátero, ya que en 2017 se enfrentó y perdió con el campeón mundial de boxeo Floyd Mayweather.

La idea no suena descabellada. Hace algunos días Chris Mannix, periodista de Sports Illustrated, dijo que DAZN, un servicio de streaming dedicado a los deportes, buscaría al irlandés para que se enfrente a "Canelo" pero el entrenador del mexicano dejó claro que Saúl "no se meterá en la jaula".

Eddy Reynoso, quien llevó a Álvarez a lo más alto del boxeo, dijo que el azteca, que presenta un récord de 56 peleas con 53 triunfos (37 por nocaut), dos empates y una derrota, no se meterá a una jaula de artes marciales mixtas (MMA) y sólo enfrentaría a McGregor, con 26 peleas, 22 triunfos y cuatro reveses, en un ring.

"Hoy todo es pura especulación porque, en este momento, no hay noticias sobre nada, no hay peleas. El boxeo es un negocio. Saúl en este momento es el mejor boxeador libra por libra y, si McGregor salta al boxeo, entonces lo golpearemos. Lo que no vamos a hacer es meternos en una jaula", dijo Reynoso.