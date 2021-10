Bonadeo rompió el silencio y se refirió al escándalo

bonadeo1.jpg

Todo comenzó con un audio que circula por las redes sociales, que data del 2016. En el mismo, Bonadeo sostiene que en los Juegos Paralímpicos “no deberían entregarse medallas”. Además, el periodista cuestiona la clasificación funcional de los atletas, la excelencia de los atletas, el nivel de las competencias y marca distancias con el deporte olímpico en desdén del movimiento paralímpico.

A raíz del audio, las críticas no se hicieron esperar, como el repudio público que efectuó la nadadora Daniela Giménez, cuatro veces nadadora paralímpica y ganadora de un diploma en los últimos Juegos de Tokio 2020.

La nadadora escribió una carta y le pegó duro a Gonzalo Bonadeo: "Por suerte arrancás diciendo que sos bocón y decís barbaridades, en eso estamos de acuerdo. A partir de ahí sólo escuche a la persona más ignorante que escuché en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad".

La carta completa de Daniela Giménez

"Para Gonzalo Bonadeo:

Hace muchos años sé que opinas esto sobre los Juegos Paralímpicos (así se dice ya que está claro que hasta eso ignorás), pero ahora está recorriendo por todos los celus este audio donde finalmente lo expresas, así que quiero aprovechar para yo decir mis palabras también.

Por suerte arrancás diciendo que sos bocón y decís barbaridades, en eso estamos de acuerdo. A partir de ahí sólo escuche a la persona más ignorante que escuché en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad. Hablar con desconocimiento de la patología de Guillermo Marro y minimizar sus logros deportivos, referirte a la Gran Yani Martínez como "la chiquita ésta", discutir sobre clasificación cuando tenés conocimiento cero y decir que los Juegos Paralímpicos tienen un "barniz" competitivo, que nuestro logro es superar nuestros "dramas". No puedo seguir citándote porque me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi país de deportes amateurs y ahora confirmo que no entendés nada. No entendés nada de deporte. No hablo de paralímpico u olímpico, de deporte y fin.

Tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito por "sobrevivir nuestros dramas" cuando a lo único que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad gracias a forros como vos que eligen ser ignorantes, porque desde tu lugar de privilegio y con todos los recursos siempre elegiste mirar para el costado e ignorar.

Demostraste que estás vacío y que llegó la hora de lijar la capa vieja de barniz de prestigio que tenés.

Te dejo una foto con algunas de mis últimas medallas empapadas en orgullo deportivo".

Bonadeo y la columna donde pide disculpas

“¿Les pasó que alguna vez intentaron decir algo, o plantear algo, y les salió al revés, y el resultado fue el opuesto? Bueno, a mí me acaba de pasar. En realidad es algo que viene de hace un tiempo y en estas horas ha detonado. Alguno de ustedes estará al tanto de una polémica que surge a partir de unas declaraciones mías vinculadas al paraolimpismo, con algunas cosas que veo oscuras del paraolimpismo, que se simplificaron y sintetizaron en que estoy planteando que los deportistas paraolímpicos no merecen medallas.

La verdad que el mérito no es algo que plantee de ninguna manera, sí cosa que entiendo que hay que evaluar y revisar. Han surgido aclaraciones de deportistas, algunas muy vehementes, como la de la enorme nadadora paraolímpica Daniela Giménez, Ha habido un comunicado del Comité Paralímpico Argentino, sobre el cual no me voy a explayar tampoco. Y esto me lleva a decir ‘bueno, si el efecto que produjiste con lo que planteaste es tan adverso a lo que vos pretendías, algo hiciste mal’.

A partir de eso, que es lo que estoy evaluando, lo primero que quiero hacer es dejar despejada de cualquier pátina de sospecha alguna postura discriminatoria. Por favor no, y de corazón disculpas si así pareció, pero no, la verdad que no. Mucho menos con un tema como es la capacidad especial, o diferencial, o discapacidad, o como le deban llamar, que es algo que nos arrastra y nos involucra absolutamente a todos, no solamente por casos directos sino por casos muy cercanos.

La referencia fue estrictamente deportiva y ha quedado una sensación de que yo estoy repudiando algo que no repudio. No fui educado así y no educo así a mis hijos, al contrario. Esto lo destaco porque, sobre todo en el comunicado del Comité Paralímpico, hay una sensación de que yo estoy discriminando a la persona que tiene una determinada característica. La verdad que no es así.

Es tiempo de pedir disculpas, discutir temas con gente que sabe del tema y aprender para tener más en claro las cosas. Los argumentos que plantee para hablar del relativo rigor competitivo de los Juegos, tuvo que ver con información y datos que me han dado personas vinculadas al paraolimpismo, incluidos deportistas. Es algo que voy a tener que aprender y discutir para quedarme con lo profundo del asunto.

Lo voy a hacer a partir de hoy mismo y no es una forma de decir, no es que estoy haciéndome el político. Lo voy a hacer hoy mismo, voy a empezar este trabajo que es interiorizarme de las cosas y hablar con gente de la más referencial e importante del paraolimpismo, para tener una mejor idea, para ser más respetuoso y para no ser, como bien rescata Daniela en su texto, bocón y decir barbaridades”.

