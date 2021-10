Escándalo con Gonzalo Bonadeo: "Demostraste que estás vacío"

daniela-gimenez2.jpg

La nadadora escribió una carta y le pegó duro a Gonzalo Bonadeo, quien sostiene en el audio que en los Juegos Paralímpicos “no deberían entregarse medallas”. Además, el periodista de TyC Sports cuestiona la clasificación funcional de los atletas, la excelencia de los atletas, el nivel de las competencias y marca distancias con el deporte olímpico en desdén del movimiento paralímpico.

"Por suerte arrancás diciendo que sos bocón y decís barbaridades, en eso estamos de acuerdo. A partir de ahí sólo escuche a la persona más ignorante que escuché en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad", sostuvo Daniela Giménez, la deportista presente en los Juegos de Tokio 2020, en uno de los pasajes de la publicación que compartió en Instagram.

La carta de Daniela Giménez

"Para Gonzalo Bonadeo:

Hace muchos años sé que opinas esto sobre los Juegos Paralímpicos (así se dice ya que está claro que hasta eso ignorás), pero ahora está recorriendo por todos los celus este audio donde finalmente lo expresas, así que quiero aprovechar para yo decir mis palabras también.

Por suerte arrancás diciendo que sos bocón y decís barbaridades, en eso estamos de acuerdo. A partir de ahí sólo escuche a la persona más ignorante que escuché en mi vida hablar sobre el movimiento paralímpico o discapacidad. Hablar con desconocimiento de la patología de Guillermo Marro y minimizar sus logros deportivos, referirte a la Gran Yani Martínez como "la chiquita ésta", discutir sobre clasificación cuando tenés conocimiento cero y decir que los Juegos Paralímpicos tienen un "barniz" competitivo, que nuestro logro es superar nuestros "dramas". No puedo seguir citándote porque me das entre pena y rabia, porque sos el periodista referente en mi país de deportes amateurs y ahora confirmo que no entendés nada. No entendés nada de deporte. No hablo de paralímpico u olímpico, de deporte y fin.

Tampoco entendés nada de la vida, creyendo que necesitamos una medalla al mérito por "sobrevivir nuestros dramas" cuando a lo único que tenemos que sobrevivir es a la ignorancia e invisibilidad por parte de la sociedad gracias a forros como vos que eligen ser ignorantes, porque desde tu lugar de privilegio y con todos los recursos siempre elegiste mirar para el costado e ignorar.

Demostraste que estás vacío y que llegó la hora de lijar la capa vieja de barniz de prestigio que tenés.

Te dejo una foto con algunas de mis últimas medallas empapadas en orgullo deportivo".

