Rivadavia Básquet anunció la incorporación de un nuevo refuerzo

Luciano Silva, escolta de 1,90 metros con reciente pasado en La Unión de Colón, continuará su carrera en Rivadavia Básquet, para disputar la próxima Liga Argentina.

Los Naranjas comenzaron el pasado lunes de manera oficial la pretemporada con un plantel renovado, que todavía no se ha retirado del mercado y que en las últimas horas confirmó la llegada de un nuevo refuerzo.

Se trata de Lucho Silva, ex La Unión De Colón, Capuchinos de Concordia (su ciudad natal) y La Unión de Formosa. Al confirmarse su traspaso,afirmó: “Llegar a Rivadavia significa un desafío muy importante en lo personal, en el que voy a cumplir mi rol de la mejor manera posible”.

Además, el jugador que en noviembre estará cumpliendo 23 años, comentó: “Conozco a Luciano Tambucci de la temporada pasada (fueron compañeros en La Unión) y al resto de los chicos los he enfrentado. Me parece que se ha armado un lindo grupo y si bien todavía no hablé con Fernando Minelli, imagino que el objetivo es llegar lo más lejos que se pueda. Siempre me gustó la manera de jugar de Rivadavia, ha sido un equipo muy duro y no creo que sea la excepción este año. Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de ir a Mendoza, no lo dudé y por suerte se concretó rápido”.

Silva es el séptimo refuerzo Naranja, luego de las contrataciones de Ramiro Trebucq, Leonardo Catelotti, Juan Fumaneri, Valentín Costa, Latraius Mosley y Luciano Tambucci. A los esteños les queda un cupo más y la intención es sumar a un interno. Con esa última ficha, Rivadavia se retirará del mercado de pases.