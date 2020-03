Los Ángeles Lakers le ganó a Milwaukee Bucks en duelo entre líderes de conferencia

El astro de Los Ángeles Lakers y la NBA LeBron James avisó este sábado que se negará a jugar en caso de que la liga anuncie que se celebrarán los partidos sin público a causa del coronavirus.

"No voy a jugar. Se necesitan hinchas, es por lo que juego. No juego por mis compañeros, lo hago por los aficionados. Para eso es todo esto. Si llegó a un estadio y no hay aficionados en las tribunas no voy a jugar. Que hagan lo que quieran", dijo James.

La NBA ya se planteó la posibilidad de tomar nuevas medidas, más allá de la recomendación de retirar el saludo con las manos a los aficionados y entre los propios jugadores de la liga.

El organismo que dirige la liga envió un comunicado a las 30 franquicias en las que recomienda que empiecen a valorar y planificar la posibilidad de disputar partidos sin aficionados en los estadio, consignó el diario Marca de España.

La NBA quiere que los equipos comiencen a desarrollar procesos e identificar acciones necesarias si tienen que disputar partidos sin la asistencia de aficionados y permitir el acceso al campo a tan solo "personal esencial".