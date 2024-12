"¡Viva México!": un piloto de la Fórmula 1 disfruta de sus vacaciones en tierras aztecas

Desde Jalisco, tierra de Checo Pérez, disfrutó junto a sus hermanos de una época por demás especial a lo largo y ancho del mundo. En las fotos, que no tardaron en viralizarse, se lo pudo apreciar jugando al golf en las inmediaciones del Tamarindo Beach & Golf Resort, ubicado en el municipio de La Huerta, el cual se encuentra a unas cinco horas de la ciudad de Guadalajara

Leclerc no escribió más que un "¡Viva México!", junto al emoji de la bandera del mencionado país, junto al carrete que enloqueció a todos sus seguidores. Fundamentalmente, obvio, a todos lo que lo siguen desde tierras mexicanas.

“Ya vente a vivir acá mejor”, “OMG qué bonito que estés en México” y “Bienvenido a nuestro hermoso país”, "Bienvenidos que disfruten felices fiestas" y "El amor de mi vida está en mi país, necesito ir a buscarlo", fueron algunos de los comentarios que inundaron el posteo.

posteo Leclerc.jpg Leclerc eligió México como destino de sus vacaciones.

Leclerc mostró su amor por México

A finales del mes de octubre, en el emblemático Autódromo Hermanos Rodríguez, Leclerc llegó emocionado y caracterizado de charro. Con la alegría que lo caracteriza, el piloto de 27 años fue recibido de gran manera por los organizadores del evento.

Luego de intentar saludar a todos aquellos que se cruzaba en el camino, intentó hablar en el idioma del país anfitrión: “Hola, hola, todo bien. Hoy soy un mariachi, estoy muy contento". Posteriormente, en inglés, completó: "I still need to improve my Mexican…” (creo que todavía tengo que mejorar mi ‘mexicano’). Al ritmo de las guitarras y las trompetas presentes, el monegasco bailó, se sacó fotos y firmó autógrafos, dejando al manifiesto su alegría por estar en México.

Esta no es la primera vez que Leclerc visita tierras mexicanas, ya que en otras ocasiones había compartido imágenes conociendo Cancún, Quintana Roo, y aseguró que le encantó.