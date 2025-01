Luciano Benavides ganó la quinta etapa del Dakar 2025 y Juan Cruz Yacopini tuvo un día complicado

El salteño Luciano Benavides, de 29 años, completó los 428 kilómetros cronometrados entre Alule y Hail, en Arabia Saudita, en un tiempo de 4 horas y 53 minutos, que le sirvieron para descontarle 11 minutos y 42 segundos a Sanders, que terminó duodécimo, pero sigue liderando en las motos del Dakar 2025.

dakar-juan cruz yacopini (1).jpg Juan Cruz Yacopini acusó mucho cansancio y problemas en las suspensión en esta etapa-maratón.

"Estoy contento de haber llegado acá y terminado etapa maratón. Ha sido muy muy dura esta primera semana, y la etapa maratón muy complicada. La verdad que no me sentí muy cómodo con el auto no me sentía a gusto con el set up de la suspensión", dijo el mendocino Juan Cruz Yacopini.