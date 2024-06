Las posibilidades de que Franco Colapinto vuelva a subirse a un auto de Fórmula 1

►Te puede interesar: Franco Colapinto tuvo una gran labor en Austria y está en un buen momento en la Fórmula 2

El representante argentino tiene este año la oportunidad de volver a subirse a una monoplaza de Wiliams de la Fórmula 1 si su rendimiento en Fórmula 2 continúan en evolución como lo ha sido hasta el momento.

Este fin de semana logró el segundo puesto en el Gran Premio de Austria, luego de terminar primero en la carrera sprint del fin de semana en Imola y terminar segundo en la general en Barcelona. Estos son los rendimientos que la escudería Williams busca en las jóvenes promesas y así lo manifestó María Catarineu, directora comercial de Bullet Sports Management, firma que guía el futuro de Colapinto.

Franco colapinto.jpg Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 2.

“Si bien las primeras carreras no fueron del todo buenas, Williams ahora tiene al Franco que ellos esperaban”, afirmó Catarineu en una entrevista realizada en Campeones. Colapinto actualmente compite en la Fórmula 2 bajo el ala de la escudería de Grove. Y si bien en la primera parte del año los resultados no fueron los esperados debido a problemas con el auto, hoy el panorama es distinto por sus últimas buenas presentaciones.

Franco colapinto 4.jpg Franco Colapinto tiene buenas chances de volver a subirse a un auto de Fórmula 1.

“Si sigue como está probará en una práctica libre de un Gran Premio en un circuito que no corra la Fórmula 2”, aseguró Catarineu y sentenció: “Estamos trabajando mucho, mucha gente. Él está poniendo mucho de sí y con tanta gente poniendo su trabajo que… ¿Cómo no vamos a llegar a la Fórmula 1? No nos para nadie, como a los argentinos”.

La esperanza entonces tiene en vilo a los fanáticos de Fórmula 1 para volver a ver un representante argentino en la mayor competencia de automovilismo a nivel mundial.