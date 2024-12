La emotiva historia de Liam Lawson, reemplazante de Checo Pérez en Red Bull

Su buena performance sobre el monoplaza lo depositó como el principal candidato a ocupar el puesto vacante que dejó la salida de Checo Pérez, quien corrió los últimos cuatro años para los austríacos.

En medio de la gran exposición que tuvo en el último tiempo, el neozelandés de 22 años realizó un repaso de su vida y recordó el gran esfuerzo que hicieron sus padres para que pueda llegar a la elite del deporte motor.

“Mis padres y toda mi familia realmente dieron mucho, especialmente en los primeros años a través de los karts; mis padres vendieron su casa para que yo pudiera seguir compitiendo", comenzó.

Posteriormente, para seguir con su emotivo relato, Liam Lawson añadió: "El esfuerzo es enorme, lo dieron todo para que yo pudiera competir, incluso en los karts porque son muy caros”.

Liam Lawson.webp Lawson será compañero de Max Verstappen.

El hate que recibió de los fans de Checo Pérez

Ni bien se confirmó que sería el reemplazo de Checo Pérez en el monoplaza de Red Bull, el piloto neozelandés comenzó a recibir críticas.

Sobre esta situación, fue sincero y confesó que no espera esa reacción: “Originalmente vi demasiado (hate), pero no lo esperaba, no estaba listo para eso”.

Para finalizar en su charle con The Times, Lawson reveló qué hará para evitar dicha situación: “Para ser honesto, ya no uso mucho redes sociales. Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios”.