El asesor de Red Bull explicó el motivo de la elección de Liam Lawson en lugar de Checo Pérez

El año que pasó fue, por lejos, el peor del mexicano en Red Bull. Teniendo en cuenta los cuatro calendarios que afrontó con los austríacos, este fue el que menos puntos sacó. Como consecuencia, pese a tener contrato vigente, tomaron la decisión de cortar su vínculo.

En este contexto fue Helmut Marko quien explicó los motivos por los que decidió sustituir a Checo Pérez de su lugar como el ladero de Max Verstappen. A su vez, reveló también el la causa de la elección de Isack Hadjar en la butaca libre que había quedado en Racing Bulls.

Sobre la elección de Liam Lawson, el aesor de Red Bull expresó: “Por su fuerza mental, Lawson es el que tiene más probabilidades de competir junto a Verstappen. De todos modos, nadie puede vencerlo en este momento. Debido a su limitada experiencia en grandes premios, también consideramos que tiene el mayor potencial para un mayor desarrollo”.

A la hora de hablar de Yuki Tsunoda, quien seguirá como la punta de lanza del equipo satélite, aseguró: “En cuanto a Tsunoda, la decisión fue ciertamente decepcionante en alguna parte. Su velocidad es indiscutible, pero le falta cierta consistencia y además es un piloto muy emocional. El paquete general fue perfecto para Lawson y Tsunoda es la punta de lanza para esto en Racing Bulls”.

Por último, explicó la elección de Hadjar: "Es un piloto muy rápido, pero también muy impulsivo, lo que podría ser interesante para el equipo. Con la promoción, una vez más, nos hemos centrado claramente en los pilotos de nuestro propio equipo junior Red Bull. Estoy seguro de que este camino es el correcto y él lo confirmará”.

Helmut-Marko.jpg El asesor de los Toros habló sobre el reemplazante de Checo Pérez.

Los elogios de Marko a Verstappen

Como no podía ser de otra manera, el asesor de Red Bull no tuvo más que palabras de elogios para el tetracampeón del Mundial de la Fórmula 1. El neerlandés logró imponerse en las últimas cuatro temporadas y, por lo visto, no tiene pensado frenar.

“Max nos salvó solucionando las debilidades del auto. El punto de inflexión fue, sin dudas, su increíble actuación bajo la lluvia en Brasil. A pesar de los problemas técnicos, nunca cometimos ningún error en cuanto a estrategia, a diferencia de McLaren en algunas situaciones”, sentenció Helmut Marko.