El anuncio oficial de la Fórmula 1 para 2025 que hace que Franco Colapinto no pierda las esperanzas

Prolongando el suspenso respecto de sus pilotos, el segundo equipo de Red Bull solo confirmó a Yuki Tsunoda y como la ilusión es lo que último que se pierde, los fans de Franco Colapinto creen que ese lugar disponible aún puede generar los movimientos necesarios para que el argentino esté en la grilla en el comienzo del campeonato 2025 de la máxima categoría.

La esperanza de Franco Colapinto

Aunque este viernes Christian Horner dijo que el eventual remplazante de Checo Pérez saldría de la propia estructura, a esta altura de las circunstancias cualquier lugar no confirmado sirve para ilusionarse con ver a Colapinto en la F1 en 2025.

"Estoy tratando de demostrar que me merezco la oportunidad de quedarme en la Fórmula 1, que me merezco un asiento en esta categoría" (Colapinto en GQ España).

La otra esperanza de Colapinto está más relacionada a que Alpine decida no contar con Doohan, quien debutó en Abu Dhabi y tendría un contrato por soo 5 carreras.