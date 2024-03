Petróleo en Mendoza: sin miedo, que aún queda dulce en el frasco

Por supuesto, YPF ya habla con todos los sindicatos. A los trabajadores directos les pagarán el 80 % de su sueldo durante los tres o cuatro meses de “standby” que dure la transición de las áreas. Cobrarán sin trabajar. La firma se estaría comprometiendo -ya lo hizo en la cuenca del Golfo San Jorge, la primera en acordar- a negociar con sus “herederos” el mantenimiento de la cartera de servicios y proveedores. Todo esto es motivo de negociaciones urgentes en tiempo real. Lo que deben entender los sindicatos, los gobiernos, los que toman decisiones o escriben comunicados, es que el mundo petrolero no es el mismo de hace años. Hoy el negocio más rentable es el petróleo de Vaca Muerta. Las mayores inversiones irán allí. Y la opción para los yacimientos maduros es pasar a operadores independientes, o simplemente cerrar. Nadie quiere esto último. La flexibilidad sindical estará en que los dirigentes (algunos ya son una “cuenca madura” en sí mismos, de paso) acepten que habrá trabajadores que deberán hacer multitasking, que no será posible tener un empleado para cada tarea, y que para producir más, las operadoras independientes deben tener menos costos. Pero si esta operación -compleja, enorme, la cesión de áreas de mayor peso de los últimos años- es exitosa, habrá más trabajo, más ganancias, más gente necesaria para sacar el petróleo que queda en los yacimientos.

¿Cuál es el horizonte laboral para áreas en las que no haya interesados o si fracasa alguna de estas cesiones? No habrá despidos e YPF no planea indemnizaciones. Esas áreas entrarán en tareas de cierre o no se explotarán ni habrá inversiones en ellas, y al fin de las concesiones, se devolverán a la provincia de Mendoza.

vecinos de maipu pintan mural petrolero fundacion YPF.jpg Vecinos de Maipú pintan un mural sobre la temática del petróleo en Mendoza.

El petróleo que nos queda

Tomada la decisión de YPF de ceder las áreas, lo importante ahora es ver qué hay bajo el suelo, cuáles son las áreas comprometidas, y qué horizonte de explotación tienen. Para ello es clave analizar su producción y sus factores de “recupero”. Esto es, cuánta mermelada queda en el frasco. Si el porcentaje es bajo, significa que queda por delante mucho petróleo por obtener.

Primero hay que establecer un paradigma: es lógico para una empresa de las grandes como YPF invertir en petróleo “no convencional” de Vaca Muerta. Esa formación ya proveyó el año pasado más de la mitad del petróleo del país, al punto que van más rápido los yacimientos que las empresas: hubo cuellos de botella para evacuar producción récord. Luego, a cantidades de dinero invertido parecidas, un pozo convencional y maduro produce diez veces menos, con más esfuerzo, mayor riesgo geológico, y mayores costos, siempre pensando en empresas como YPF con múltiples convenios sindicales, una cantidad de empleo importante y compromisos que a empresas más pequeñas les parecerían ridículos, como alquilar equipos electrógenos a tres millones de pesos por mes, en vez de comprarlos y amortizarlos en dos o tres meses. Dicho esto, pasemos a los pozos “de siempre”, al petróleo convencional de la provincia, para ver si las joyas de la abuela aún tienen algunos años de utilidad.

Hay un lugar común. Se dice que el petróleo mendocino de la cuenca norte tiene un 98 % de agua de formación. Es decir, agua que se inyecta al pozo para obtener petróleo cada vez en menor cantidad. Cada 100 litros, 98 de agua inútil y sólo 2 litros de petróleo a un costo altísimo. Pero eso es una verdad relativa en un marco en que YPF perdió actividad en el 17 % de sus pozos y bajó la producción convencional en la provincia -donde opera el 55 % de los yacimientos- mientras que el resto de las empresas se mantuvo más o menos estable. Luego, hay un análisis por área, por concesión e incluso por cada uno de los pozos. La petrolera estatal podría desprenderse de las concesiones de Río Tunuyán, La Ventana, Barrancas, Vizcacheras, Ceferino, y Mesa Verde. Y mantendría sus explotaciones convencionales en el sur de la provincia. No todas las áreas mencionadas valen lo mismo ni tienen el mismo petróleo bajo la superficie. También hay distintos grados de urgencia. La concesión de Río Tunuyán vence en 2026. Las de La Ventana, Barrancas y Vizcacheras vencen en 2027, Ceferino en 2030 y Mesa Verde en 2041. Barrancas es la de mayor producción (más de 800 m3 diarios y un 45 % de pozos inactivos). Algunas de estas áreas tienen “factores de recupero” altos. El de Barrancas es del 23,8 %. Este índice se expresa en porcentaje y significa la cantidad de petróleo que aún se puede extraer, de la totalidad de un yacimiento. Es producto de una ecuación bastante compleja. Por ejemplo, si un pozo tiene 1.000 m3 para sacar y se sacaron 100 m3, su FR será del 10 %. La verdad es que si el petróleo mendocino convencional fuese un frasco de mermelada, hay porcentajes considerables aún para extraer. Un 20 % de FR es un buen número para recuperación primaria (Barrancas), y hasta un 40 % para secundaria y terciaria. Así, los activos “atractivos” de acuerdo a su potencial serían el propio Barrancas, Mesa Verde con mucha menos producción, y tal vez La Ventana con mayor inversión. Claro que cada pozo, cada concesión debe analizarse en particular, por el tipo de recupero de petróleo que sea necesario aplicar. La cantidad de petróleo existente, la dificultad de acceso, las inversiones que requiera, van a determinar si vale la pena “meterse” para operadoras más chicas e independientes. ¿Quiénes son los candidatos? En el mundillo petrolero se habla de Aconcagua Energía, una empresa formada por ex ypefianos que tiene casos exitosos de captación de áreas convencionales en Río Negro, por ejemplo, donde tomaron yacimientos de Vista que se orientó a Vaca Muerta. Y que tienen explotaciones en el sur de Mendoza. Pero hay por lo menos una docena de operadores más. Potencialmente, todos los que no están en Vaca Muerta y que están inscriptos en un registro de la Secretaría de Energía de la Nación. Hasta los empresarios de Asinmet, que quieren participar del negocio y se lo hicieron saber al presidente de YPF Horacio Marín, un hombre que viene de TecPetrol y que ya había asistido a un seminario de la organización de los empresarios mendocinos el año pasado. El ejecutivo les dio aire a los empresarios locales para que corran.

Ahora… ¿Hay negocio posible para las empresas independientes que aspiren a heredar las áreas de YPF? Sí, el campo es enorme. Casi todos los casos de cesión de áreas entre privados fueron de éxito. Petrobras ya lo vivió en Brasil y subió su producción convencional. Los que quieren producir en un área como las que saldrán a oferta en Mendoza, quieren rentabilizar y subir su producción desde el día 1, haciendo lo que haya que hacer. Son empresas con costos menores, estructuras más chicas, presupuestos más pequeños, con menos obligaciones internas, con capacidad incluso de emitir bonos u obligaciones negociables para fondearse. Por eso, los sindicatos deben ser más flexibles para multiplicar el trabajo, pero también los gobiernos. El que crea que estamos en Qatar explotando petróleo árabe, estará cometiendo un error gravísimo.

aconcagua mendoza petroleo 2 (1).jpg

El rol del Estado

El Gobierno de Mendoza tiene varios momentos de intervención en este capítulo. Con una meta de fondo: más petróleo, más trabajo, más ingresos a largo plazo y “cero” conflicto social. Para ello, los funcionarios de Alfredo Cornejo con la ministra de energía Jimena Latorre a la cabeza trabajan en varios frentes. Por ley, el gobierno de Mendoza debe autorizar o no la cesión de áreas entre privados. Se fijarán que sean solventes, que realmente sean del sector petrolero, que tengan explotaciones en marcha. Los candidatos los aportará la propia YPF que además pondrá “precio” a algunas de las concesiones. Luego, deberá trasladar a esos nuevos permisionarios el “derecho de prórroga” de la concesión. Y hay una “zanahoria” que se puede usar como promoción, que serán las regalías petroleras. Mendoza ha cedido en parte estas ganancias de vez en cuando para empujar inversiones. Lo hizo con la propia YPF en Chachahuen Sur el año pasado.

El proyecto de ley de bases del gobierno nacional tiene -además- algunos atractivos para las petroleras independientes: habrá libertad de exportaciones, podrán tener más de un cliente (no sólo la refinería de Luján de Cuyo, en el caso local) y podrán “enchufarse” a caños y oleoductos múltiples y ya existentes entre otras ventajas.

Hoy, en el “minuto” actual, este proceso está recién comenzando. YPF debe anunciar la valuación de sus áreas “en cesión” y buscar a sus candidatos. Y el gobierno de Mendoza debe hacer su propia valoración, para establecer si aprueba las cesiones y las prórrogas. Hay más acciones que el gobierno va a vigilar. Lo primero, será que YPF mantenga la “sanidad” de todos sus pozos incluyendo los 1700 que no están en producción. Esto facilitará la cesión y el comienzo de tareas del nuevo inversor-operador. Luego están las cuestiones ambientales. Es cierto que la Dirección de Protección Ambiental y el Cricyt con una auditoría certificaron el 98 % de los pasivos ambientales de YPF, en 22 situaciones. Pero al final, cuando alguien se va y deja un pozo, es como en el alquiler de un departamento. Aunque lo hayas dejado lindo antes de devolverlo, te miran todo. Hasta debajo de la alfombra. Es lo que va a pasar si alguna de las concesiones queda sin nuevo dueño y con horizonte de cierre.